Cho phép binh sĩ ra ngoài và sử dụng điện thoại di động sau giờ huấn luyện

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng hôm thứ Năm (27/12) đã công bố "Phương hướng xúc tiến chính sách đổi mới văn hóa quân ngũ".Bắt đầu từ tháng 2 năm sau, các binh sĩ sẽ có thể ra ngoài sau khi kết thúc thời gian tập huấn. Thời gian ra ngoài cho phép là 4 tiếng, từ 5 giờ 30 phút chiều tới 9 giờ 30 phút tối. Binh sĩ có thể xin phép ra ngoài với mục đích cá nhân như đi khám bệnh, phát triển bản thân, tiếp gia đình, tham gia hoạt động tập thể của đơn vị, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Ngoại trừ lý do xin ra ngoài là hoạt động tập thể của cấp tiểu đội, trung đội, thì binh sĩ có thể xin ra ngoài hai lần trong một tháng cho các mục đích cá nhân. Quân đội có thể cho phép 35% binh lực trực thuộc các đơn vị ra ngoài.Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng sẽ lập hướng dẫn về việc cho phép sử dụng điện thoại sau khi kết thúc giờ huấn luyện, hiện đang được áp dụng thí điểm ở một số đơn vị. Bộ sẽ công bố quyết định về thời gian áp dụng trên toàn quân trong nửa đầu năm sau. Từ nay cho tới lúc đó, Bộ sẽ xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp điện thoại di động trong quân ngũ, đào tạo để phòng tránh các vi phạm, lập đối sách, rồi sau đó tăng dần thời gian áp dụng thí điểm, mở rộng áp dụng thí điểm với toàn bộ binh sĩ, bổ sung những vấn đề còn thiếu sót.Bộ Quốc phòng sẽ cho phép binh lính sử dụng điện thoại di động từ 6 giờ tối tới 10 giờ tối vào các ngày trong tuần, 7 giờ sáng tới 10 giờ tối vào ngày nghỉ, áp dụng với các binh sĩ đóng quân ở mọi khu vực, ngoại trừ một số khu vực có an ninh kém. Điện thoại di động sẽ được bảo quản chung hoặc do cá nhân tự bảo quản, các tính năng như ghi âm, chụp hình sẽ bị kiểm soát theo quy định hoặc bằng hệ thống chuyên dụng.