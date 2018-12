Lượng khách chuyến bay quốc tế tại sân bay Gimhae vượt 10 triệu người

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Busan và Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) hôm thứ Năm (27/12) cho biết lượng khách chuyến quốc tế tại sân bay quốc tế Gimhae năm 2018 đã lần đầu vượt ngưỡng 10 triệu người sau 42 năm hoạt động.Ngoại trừ sân bay quốc tế Incheon, Gimhae trở thành sân bay đầu tiên trong số 7 sân bay quốc tế trong nước có lượng khách chuyến quốc tế vượt 10 triệu người.Tổng lượng khách chuyến quốc tế tại toàn bộ các sân bay Hàn Quốc trong vòng 11 tháng đầu năm nay đạt 78,93 triệu người, trong đó sân bay Incheon chiếm 78,3%, sau đó tới sân bay Gimhae chiếm 11,4%, sân bay Gimpo 5%, sân bay Jeju 2,2%.Cho tới năm 2005, lượng khách chuyến quốc tế tại sân bay Gimhae mới chỉ đạt 2 triệu người, nhưng đã tăng mạnh kể từ sau khi hãng hàng không giá rẻ Air Busan mở cửa trụ sở tại Busan.Tỷ lệ tăng hành khách chuyến quốc tế của sân bay Gimhae trong vòng 10 năm qua đạt bình quân 12,9%, mức tăng trưởng cao nhất trong số 4 sân bay lớn tại Hàn Quốc. Bất chấp việc Trung Quốc ban lệnh cấm bán tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc do mâu thuẫn về tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), và việc một số đường bay quốc tế bị tạm dừng hoạt động do bão, động đất tại Nhật Bản, nhưng tỷ lệ tăng hành khách chuyến quốc tế của sân bay Gimhae trong năm nay vẫn tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 12,7%.Các chuyên gia hàng không chỉ ra rằng sân bay quốc tế Gimhae chỉ có năng lực phục vụ 6,3 triệu hành khách chuyến quốc tế một năm, nên trong thời gian qua nhiều hành khách đã gặp bất tiện trong quá trính sử dụng sân bay. Do đó, Hàn Quốc cần phải đẩy nhanh dự án mở rộng nhà ga chuyến bay quốc tế của sân bay này.