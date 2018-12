Quốc hội thông qua Luật Kim Yong-kyun

Photo : KBS News

Trong phiên họp toàn thể ngày 27/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Luật An toàn sức khỏe trong ngành công nghiệp sửa đổi (còn gọi là Luật Kim Yong-kyun).Luật này được đặt theo tên của anh Kim Yong-kyun, nhân viên hợp đồng làm việc cho một nhà thầu phụ của Công ty điện lực phía Tây Seoul, được phát hiện tử vong rạng sáng ngày 11/12 vừa qua khi đang làm việc tại nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá Taean (tỉnh Nam Chungcheong).Luật Kim Yong-kyun siết chặt quy định về việc xử phạt đối với doanh nghiệp nếu để xảy ra tai nạn lao động, khiến người lao động tử vong. Luật có nội dung mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm về các biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu chính, từ 22 khu vực nguy hiểm như đang áp dụng hiện nay, lên tất cả những nơi được chỉ định theo Sắc lệnh của Tổng thống, nâng khoản tiền phạt với các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ về an toàn từ tối đa 100 triệu won (89.365 USD) lên tối đa 1 tỷ won (893.650 USD). Hình phạt hình sự đối với nhà thầu được nâng từ tối đa một năm tù giam lên tối đa ba năm tù giam.Tuy nhiên, gói 3 dự luật về trường mẫu giáo (Luật giáo dục trẻ em, Luật cung cấp bữa ăn tại trường học, Luật trường học tư thục) có nội dung đẩy mạnh tính minh bạch về hệ thống trường mẫu giáo tư lập, đã không được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày do sự phản đối của đảng đối lập Hàn Quốc tự do.Theo đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng Tương lai chính nghĩa đã chỉ định phương án điều đình và thống nhất là dự luật cần được thông qua sớm. Trong phương án điều đình mà đảng Tương lai chính nghĩa đưa ra, đảng này đề xuất gộp hạch toán khoản tiền hỗ trợ từ Chính phủ và khoản đóng góp của phụ huynh, để nguyên nội dung xử phạt hình sự với hành vi biển thủ khoản tiền đóng góp của phụ huynh, nhưng hoãn xử phạt trong một năm.Trong thời gian tới, gói 3 dự luật về trường mẫu giáo sẽ tự động được trình lên Ủy ban thường trực Quốc hội, Ủy ban Pháp chế và tư pháp, phiên họp toàn thể Quốc hội sau tối đa 330 ngày.Tuy nhiên, trong phương án điều đình lần này, khác với dự thảo ban đầu của đảng Dân chủ đồng hành, thời gian xử phạt hình sự bị hoãn lại trong vòng một năm, nên nếu việc thông qua dự luật bị chậm trễ thì sẽ mất hai năm để có thể xử phạt vi phạm trên thực tế.