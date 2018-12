Mỹ đề xuất áp dụng thời hạn hiệu lực một năm với Hiệp định SMA

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin ngày 28/12 cho biết trong vòng đàm phán thứ 10 về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X diễn ra tại Seoul từ ngày 11/12 tới 13/12, Mỹ đã đề xuất áp dụng thời gian hiệu lực là một năm với hiệp định mới.Cùng với tổng chi phí chia sẻ quân sự, thời gian hiệu lực hiệp định cũng là một trong số những tranh cãi chính giữa hai bên trong thời gian qua. Hiệp định hiện tại có thời gian hiệu lực là 5 năm, nên việc Mỹ đề xuất áp dụng hiệu lực trong một năm là điều rất hiếm thấy.Theo chỉ thị từ Tổng thống Donald Trump, Mỹ đang xây dựng nguyên tắc mới về phân chia chi phí quân sự. Do đó, Washington đề xuất áp dụng thời gian hiệu lực cho hiệp định mới là một năm nhằm đàm phán lại về nguyên tắc mới trong năm sau.Giới chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ xem xét lại toàn bộ các hiệp định chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc, Nhật Bản, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xây dựng một chiến lược đàm phán mới theo hướng tăng tối đa khoản chia sẻ của các nước đồng minh, mang lại lợi ích lớn nhất cho Mỹ. Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục than phiền rằng khoản tiền chia sẻ chi phí quân sự của các nước đồng minh là chưa đủ.Theo đó, quá trình đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định SMA lần thứ X dự kiến sẽ còn hết sức nan giải. Trong quá trình đàm phán bắt đầu từ tháng 3 năm nay, hai bên đã thu hẹp được bất đồng ý kiến về khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc. Hai nước dự kiến đi đến thỏa thuận cuối cùng trong vòng đàm phán thứ 10 tại Seoul, nhưng không thành do lãnh đạo Mỹ yêu cầu tăng mạnh khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc, và đề xuất áp dụng thời gian hiệu lực hiệp định là một năm. Trên thực tế, có thể nói quá trình đàm phán đã quay trở lại vạch xuất phát. Hiện tại, hai nước vẫn chưa lên lịch trình cho cuộc họp tiếp theo.Mỹ đang yêu cầu nâng 50% khoản chi phí mà Hàn Quốc gánh vác hiện nay, lên thành 1,2 tỷ USD. Theo Hiệp định SMA lần thứ IX, Seoul đang chi trả một nửa trên tổng chi phí của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, là khoảng 960,2 tỷ won (858,9 triệu USD).