Chính phủ quyết định cuối cùng về phương án nghĩa vụ thay thế

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Sáu (28/12) công bố phương án cuối cùng của Chính phủ về nghĩa vụ thay thế đối với những người từ chối nhập ngũ về lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm).Theo đó, những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo sẽ tới ở tại các nhà tù, làm các công việc như nấu ăn, cấp vật phẩm, thực hiện nghĩa vụ thay thế trong vòng 36 tháng, dài gấp đôi so với thời gian tại ngũ của các binh sĩ lục quân, đang được rút ngắn xuống còn 18 tháng.Bộ Quốc phòng cho biết đã quyết định thời gian thực hiện nghĩa vụ thay thế là 36 tháng sau khi cân nhắc thời gian áp dụng với những người thực hiện nghĩa vụ thay thế khác.Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết những người đang bị giam giữ vì từ chối nhập ngũ sẽ có thể được bố trí công việc chăm sóc bệnh nhân trong nhà tù mà mình bị giam giữ.Sau khi quy định mới được triển khai ổn định, Bộ Quốc phòng sẽ mở rộng các cơ sở thực hiện nghĩa vụ thay thế, và có thể điều chỉnh thời gian thực hiện nghĩa vụ từ 36 tháng xuống một năm. Bộ Quốc phòng sẽ lập ra một Ủy ban thẩm định đối tượng thực hiện nghĩa vụ thay thế trực thuộc Bộ. Người nào trình nộp hồ sơ giả mạo hoặc có lời khai không đúng sự thật thì có thể bị phạt tù tối đa 5 năm.Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ duy trì số người thực hiện nghĩa vụ thay thế ở mức 600 người/năm. Riêng trong năm đầu tiên thực hiện quy định mới là năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ chọn 1.200 người, do dự kiến sẽ có nhiều người đăng ký.Ngay sau khi Chính phủ công bố phương án cuối cùng, một số tổ chức dân sự như "Nhóm luật sư vì xã hội dân chủ", “Liên minh đoàn kết người dân vì nền dân chủ tham gia”, "Trung tâm nhân quyền quân đội" đã mở buổi họp báo, chỉ trích mạnh mẽ đây lại là phương án chống nhân quyền của Chính phủ, mang tính chất xử phạt đối với người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng.Phương án trên sẽ được trình lên Quốc hội vào năm sau, và được thảo luận cùng với dự thảo về nghĩa vụ thay thế do một số nghị sĩ đề xuất.