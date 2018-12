Toàn bộ 121 tàu của Bắc Triều Tiên bị kiểm tra an toàn đều mắc lỗi

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ hôm thứ Bảy (29/12) dẫn kết quả kiểm tra an toàn của Ủy ban kiểm soát nhà nước về cảng vụ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (còn gọi là Ủy ban Tokyo MOU), cho biết trong năm nay đã có 121 tàu của Bắc Triều Tiên bị kiểm tra và tất cả đều mắc lỗi.Trong đó, tàu "E.Morning", một tàu chở hàng container của miền Bắc, mắc tới 66 lỗi, sau đó tới tàu Chong Am (49 lỗi), tàu Ryon Hwa (40 lỗi). Chỉ có 35 tàu là dưới 5 lỗi.VOA cho biết năm 2015, miền Bắc có duy nhất một tàu không phát hiện lỗi an toàn nào. Kể từ năm 2016, năm nào các tàu của Bắc Triều Tiên cũng bị phát hiện lỗi. Lý do khiến các tàu của miền Bắc khó vượt qua được đợt kiểm tra an toàn của Ủy ban Tokyo MOU là bởi các tàu này hầu hết đã cũ, bị xuống cấp nghiêm trọng.