Nỗ lực đưa hài cốt nạn nhân bị cưỡng ép lao động ở đảo Tarawa về nước

Photo : KBS News

Hài cốt của các nạn nhân người Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động và thiệt mạng ở đảo Tarawa, Nam Thái Bình Dương, trong Thế chiến II, sắp được đưa trở về quê hương.Trong trận đánh kéo dài 4 ngày giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản diễn ra tại đảo Tarawa trong Thế chiến II, có khoảng 5.000 người thiệt mạng. Trong số hơn 1.200 người lao động Hàn Quốc bị quân đội Nhật cưỡng ép lao động tại đảo Tarawa để xây dựng căn cứ quân sự, chỉ có 129 người sống sót. Phần lớn những người khác đã bị bắn chết.Trên thực tế, theo kết quả khai quật hài cốt do Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành, trong số các hài cốt tìm thấy và được tin là của binh lính Mỹ, có lẫn hài cốt được phỏng đoán là của người châu Á. Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ 1,4 tỷ won (1,25 triệu USD) ngân sách để hợp tác với Mỹ, nhằm xác định ADN của những hài cốt được phỏng đoán là của người châu Á. Từ tháng 1 năm sau, Mỹ sẽ cung cấp thông tin ADN của khoảng 150 hài cốt khai quật được và sẽ trao trả cho Hàn Quốc những hài cốt xác định được danh tính. Bắt đầu từ tháng 3, Seoul cũng sẽ trực tiếp tham gia công tác khai quật hài cốt tại đảo Tarawa.Vấn đề đặt ra là có thể có nhiều hài cốt của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động người Hàn trong số các hài cốt mà Nhật Bản khai quật được. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc cần phải sớm thảo luận về việc trao trả hài cốt với phía Nhật Bản, vốn đang bị đình lại do quan hệ Hàn-Nhật đang "nguội lạnh".Trong tổng số 40.000 người Hàn thiệt mạng do bị cưỡng ép lao động ở nước ngoài dưới thời thực dân Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, mới chỉ có khoảng 9.000 hài cốt được hồi hương.