145 đồng hồ đo nước bị vỡ do đóng băng

Photo : YONHAP News

Thời tiết rét sâu liên tiếp nhiều ngày qua đã khiến số trường hợp bị vỡ đồng hồ đo nước do đóng băng liên tục tăng lên.Cơ quan quản lý cấp nước thành phố Seoul cho biết từ 5 giờ chiều 28/12 tới 5 giờ sáng 29/12, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 35 trường hợp thông báo đồng hồ đo nước bị vỡ do đóng băng.Nếu tính cả 110 trường hợp tiếp nhận từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều 28/12, thì chỉ trong vòng một ngày, tại thủ đô Seoul đã có tới 145 trường hợp bị vỡ đồng hồ đo nước, tập trung nhiều nhất ở các chung cư (99 trường hợp), tiếp theo là các khu nhà liền kề (16 trường hợp), tòa nhà thương mại (10 trường hợp).Một quan chức Cơ quan quản lý cấp nước thành phố Seoul cho biết nhiệt độ được dự báo sẽ còn tiếp tục xuống thấp vào cuối tuần, nên sẽ còn phát sinh thêm nhiều trường hợp vỡ đồng hồ đo nước do đóng băng. Cơ quan này khuyến nghị các gia đình cần chủ động có biện pháp giữ ấm. Nếu không thấy vòi nước chảy, các gia đình nên kiểm tra kính của đồng hồ đo nước để xem có bị vỡ hay không, nếu nghi ngờ đã bị vỡ thì báo ngay lên Cơ quan quản lý cấp nước trực thuộc, hoặc gọi lên Tổng đài 120.Sáng 28/12, nhiệt độ tại thủ đô Seoul rơi xuống -14 độ C, dự báo tăng lên 4 độ C trong ngày 29/12, đạt -10,2 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế cơ thể người cảm nhận sẽ vẫn trong khoảng -20 độ C. Nhiệt độ vào sáng 30/12 tại Seoul là khoảng -11 độ C.Tại khu vực huyện Gochang tỉnh Bắc Jeolla, tuyết rơi suốt ba ngày qua đã đóng dầy hơn 24 cm. Khu vực ven biển Tây vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) dự báo có tuyết rơi dầy tới 10 cm.