Tổng thống nhấn mạnh về một nền quốc phòng vững chắc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/12 đã tới thăm Trường đào tạo tân binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 5, Lục quân, ở thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi. Trong buổi trò chuyện với các binh sĩ, Tổng thống khẳng định nếu không có một nền quốc phòng vững mạnh thì sẽ không thể có đối thoại hay hòa bình.Tổng thống nhấn mạnh dù quan hệ liên Triều đang có chiều hướng thay đổi, nhưng Chính phủ vẫn đặt ưu tiên hàng đầu vào vấn đề an ninh. Chỉ khi nào các binh sĩ bảo đảm được vững chắc an ninh thì khi đó quan hệ liên Triều mới có thể phát triển tốt đẹp hơn.Nếu như trước đây, vai trò của quân đội là ngăn chặn sự xâm lược của quân địch, bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân, thì giờ đây quân đội có thêm vai trò mới là tích cực đẩy mạnh hợp tác, hòa giải với Bắc Triều Tiên, xây dựng nền hòa bình ngày một vững chắc hơn, đưa hòa bình mang lại lợi ích kinh tế. Trong đó, Sư đoàn Bộ binh 5 đóng vai trò quan trọng hàng đầu.Hiện tại, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành gỡ mìn tại khu vực Đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) và mở một con đường nối giữa hai bên để tiến hành khai quật chung hài cốt liệt sĩ. Đây là những điều mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn trong hòa bình liên Triều. Tổng thống hy vọng binh sĩ của Sư đoàn 5 luôn mang trong mình niềm tự hào vì đang đảm đương trọng trách mang tính biểu tượng này.