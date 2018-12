Những thay đổi đáng chú ý trong năm 2019

Bắt đầu từ năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc nâng thuế với người sở hữu nhiều bất động sản lên tối đa 3,2%. Đối tượng bị đánh thuế là những người sở hữu trên ba nhà ở, hoặc trên hai nhà tại khu vực cần có sự điều phối của Nhà nước do giá nhà tăng vọt, như thủ đô Seoul.Trong năm mới, lương tối thiểu sẽ tăng 10,9% so với năm 2018, lên thành 8.350 won/giờ (7,5 USD). Như vậy là trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, lương tối thiểu tăng thêm 29,1%.Bắt đầu từ ngày 31/1, tiểu thương, người khởi nghiệp, kinh doanh tự do sẽ được giảm nhẹ gánh nặng về phí thanh toán thẻ. Với những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 500 triệu won tới 1 tỷ won (450.000 đến 900.000 USD), mức phí sẽ được giảm từ 2,05% xuống 1,4%. 99% trong tổng số 198.000 cửa hàng kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ biện pháp này, giảm được gánh nặng phí thẻ khoảng 1.470.000 won (1.323 USD).Trong năm 2019, Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định cấm sử dụng túi nilon dùng một lần tại các siêu thị lớn. Đối tượng áp dụng là 2.000 siêu thị lớn trên toàn quốc và 11.000 siêu thị có diện tích trên 165 mét vuông. Thay vì túi nilon, các siêu thị sẽ phải cung cấp các loại túi giấy, giỏ, túi có thể tái sử dụng.Thị trường chứng khoán năm 2019 sẽ mở cửa vào lúc 10 giờ ngày 2/1. Thời gian đóng cửa vẫn giữ nguyên là 3 giờ 30 phút chiều.Bắt đầu từ năm 2019, đường bay "Hàn-Trung" bay qua không phận của Trung Quốc tới Mông Cổ, Trung Đông, châu Âu (1.700 km), sẽ được nâng từ một lên nhiều đường bay. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm thời gian chậm giờ của các chuyến bay đi châu Âu.Trong năm 2019, người dân sẽ có thể mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở khu vực nhập cảnh của sân bay, tránh phiền phức khi phải mang theo đồ mua ở cửa hàng miễn thuế trong nước khi đi du lịch nước ngoài. Chế độ mới sẽ được áp dụng thí điểm tại sân bay quốc tế Incheon, rồi sau đó được mở rộng ra các sân bay lớn trên toàn quốc.Chính phủ sẽ xóa bỏ hạn mức giảm thuế đối với các doanh nghiệp từng xúc tiến đầu tư tại nước ngoài quay trở lại đầu tư trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ được hưởng miễn giảm thuế đối với toàn bộ các nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài.Trong thời gian qua, khoản trợ cấp trẻ em 100.000 won (90 USD) một tháng mới được áp dụng với 90% số hộ gia đình, nhưng sẽ được mở rộng ra toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi, không liên quan tới tình trạng kinh tế của bố mẹ. Từ tháng 9, đối tượng được hưởng chi trả sẽ được mở rộng sang trẻ em trước khi vào lớp một, tối đa 84 tháng (tức tròn 7 tuổi).Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được khấu trừ thuế đối với chi phí nhân công trong một năm, nếu cho người lao động, bao gồm cả nam giới, được nghỉ việc chăm sóc con nhỏ trên 6 tháng và vẫn được quay lại làm việc.Từ ngày 21/3, chủ thú cung nếu vi phạm nghĩa vụ quy định như đeo dây cổ, rọ mõm với các loài thú cưng có đặc tính hung dữ, làm bị thương hoặc tử vong cho người khác sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm, nộp phạt tối đa 30 triệu won (27.000 USD).Trong năm 2019, người dân sẽ được khấu trừ thuế đối với các khoản phí vào cửa bảo tàng, thư viện, xem biểu diễn, thanh toán qua thẻ tín dụng. Tổng hạn mức các khoản khấu trừ là 1 triệu won (900 USD).Người dân sẽ có thể thường xuyên tới thăm các cung điện vào buổi tối, như cung Changgyeong (cung Xương Khánh) ở thủ đô Seoul. Cung Changgyeong từ trước tới nay chỉ mở cửa từ 13 đến 120 ngày trong một năm vào buổi tối.