Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2019

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết do nghị định thư sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 7/12 vừa qua, nên toàn bộ thủ tục để thực thi FTA đã hoàn tất.Hiệp định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 1/1/2019 khi hai nước trao đổi thư thông báo cho nhau.Hiệp định FTA Hàn-Mỹ sửa đổi có các quy định mới như hạn chế lạm dụng "cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư" (cơ chế ISDS). Chẳng hạn, khi một doanh nghiệp đã đệ trình cơ chế ISDS thông qua một hiệp định đầu tư với một quốc gia khác, thì sẽ không thể thực hiện lại các bước của cơ chế ISDS một lần nữa thông qua FTA Hàn-Mỹ, cho cùng một vụ việc.FTA sửa đổi còn có quy định công khai phương thức tính toán tỷ suất đánh thuế bán phá giá và tỷ suất thuế quan đối kháng.Ngoài ra, hai bên nhất trí kéo dài thêm 20 năm mức thuế 25% áp dụng với dòng xe bán tải có xuất xứ Hàn Quốc, và hạn ngạch nhập khẩu ô tô Mỹ của Hàn Quốc tăng từ 25.000 chiếc/công ty, thành 50.000 chiếc/công ty.Seoul và Washington đã bắt đầu đàm phán từ tháng 1/2018 để sửa đổi Hiệp định thương mại tự do song phương. Sau ba vòng đàm phán, hai bên chính thức ký kết bản sửa đổi vào ngày 24/9 và văn kiện này đã được Quốc hội hai nước thông qua trong tháng 12 vừa qua.