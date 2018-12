Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in năm 2018: Xuất phát 71,6%, kết thúc 45,9%

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến do Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter tiến hành từ ngày 26/12 tới ngày 28/12 năm 2018 với 2.011 cử tri trên 19 tuổi toàn quốc, tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Moon Jae-in đạt 45,9%, giảm 1,2% và là mức thấp kỷ lục kể từ sau khi ông Moon nhậm chức.Ngược lại số cử tri đánh giá Tổng thống điều hành quốc gia chưa tốt tăng 3,6%, đạt 49,7%, mức cao nhất được ghi nhận. Có 4,4% cử tri không trả lời, giảm 2,4%.Đây là lần đầu tiên số cử tri không ủng hộ Tổng thống vượt số cử tri ủng hộ, theo kết quả thăm dò của Realmeter.Phía Realmeter phân tích xu hướng giảm tỷ lệ ủng hộ là do nhiều yếu tố tiêu cực xảy đến cùng một lúc, như vụ nghi ngờ Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống có hành vi giám sát người dân thường, hay vụ bê bối một nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cư xử ngang ngược trên máy bay.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon trong tuần đầu tiên của năm 2018 từng đạt 71,6%, rồi lên tới 77,4% ngay sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 10, sau những tranh cãi về thất bại chính sách kinh tế, cùng các hành vi sai trái về kỷ cương công chức, trong tuần thứ tư của tháng 11, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống rơi xuống ngưỡng 40%, và liên tục có xu hướng giảm.Tỷ lệ ủng hộ với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng giảm 1,2%, đạt 36,8%, mức thấp nhất trong năm nay. Tỷ lệ ủng hộ của đảng này từng đạt cao nhất trong tuần thứ hai của tháng 6 (57%), ngay sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 13/6.Tiếp đó là đảng Hàn Quốc tự do cao tỷ lệ ủng hộ đạt 25,7%, đảng Công lý 9%, đảng Tương lai chính nghĩa 7,1%, đảng Hòa bình dân chủ là 2,4%. Số cử tri trung lập, không ủng hộ đảng nào, là 17%, giảm 1,4%.Kết quả thăm dò lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,2%, được đăng trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).