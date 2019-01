Hơn 55% cử tri ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vừa công bố kết quả thăm dò ý kiến mới nhất về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in trong năm cầm quyền thứ ba.Theo đó, có 55,2% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in trong thời gian qua, 41,7% cử tri đưa ra câu trả lời ngược lại. So với hai đợt thăm dò ý kiến do KBS tiến hành trong năm ngoái, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống đã giảm đi.Hai lĩnh vực mà cử tri đánh giá Tổng thống đã làm tốt nhất là quan hệ liên Triều và chính sách ngoại giao. Trong khi đó, vấn đề việc làm được cử tri lựa chọn là bài toán chính sách hàng đầu mà Tổng thống cần tập trung xúc tiến trong thời gian tới. Đặc biệt, các cử tri ở độ tuổi 20 tích cực yêu cầu Tổng thống giải quyết vấn đề việc làm.65% cử tri đánh giá các chính sách kinh tế của Chính phủ đương nhiệm chưa đạt được thành quả, trong khi chỉ có 33% nhận định là đã đạt được thành quả. 20,8% cử tri cho rằng Chính phủ vừa phải duy trì phương hướng chính sách hiện nay, vừa đẩy nhanh tốc độ thực hiện hơn nữa. 9,2% cho rằng Chính phủ cần duy trì như hiện nay, 27,7% cho rằng phương hướng chính sách là đúng đắn, nhưng cần phải điều chỉnh tốc độ thực hiện. Ngược lại, có tới 40% cử tri cho rằng Chính phủ cần phải sửa đổi phương hướng chính sách.Về "ba trục" trong chính sách kinh tế của Chính phủ đương nhiệm là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới và kinh tế công bằng, 40% cử tri đánh giá là chưa có chính sách nào mang lại thành quả. Tuy nhiên, trong số ba chính sách này, chính sách kinh tế công bằng được đánh giá cao nhất. Cử tri cho rằng Chính phủ cần phải đặt trọng tâm hơn nữa vào hai chính sách còn lại.Phần lớn cử tri cho rằng nguyên nhân dẫn tới tình hình tuyển dụng chưa có dấu hiệu cải thiện như hiện nay là do nền kinh tế đình trệ. Sau đó là tới các nguyên nhân Chính phủ nâng lương tối thiểu, thiếu năng lực đối phó.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 41,1%, đảng đối lập Hàn Quốc tự do là 13,5%, đảng Công lý là 9,8%, đảng Tương lai chính nghĩa là 7,8%, đảng Hòa bình dân chủ là 1,5%.Cuộc thăm dò được KBS ủy thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research thực hiện qua điện thoại với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc, trong hai ngày 28/12 đến 29/12 năm ngoái. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.