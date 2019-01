Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về triển vọng quan hệ liên Triều trong năm 2019. Kết quả, có 60,3% người dân được hỏi cho rằng quan hệ liên Triều năm nay sẽ tốt hơn năm 2018, 30,4% cho rằng quan hệ hai miền sẽ tương tự như năm ngoái và 9,3% cho rằng sẽ xấu hơn năm trước.Liên quan tới nhận thức về Bắc Triều Tiên, 49,7% người dân Hàn Quốc coi miền Bắc là "đối tượng hợp tác", chiếm nhiều nhất; 29,3% cho rằng Bắc Triều Tiên là "đối tượng cần giữ cảnh giác". Đặc biệt, có không ít ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên là "đối tượng thù địch", chiếm 10,6% số người được hỏi. Trong đó, có 46,1% nam giới cho rằng miền Bắc là đối tượng thù địch hoặc cần giữ cảnh giác, cao hơn tỷ lệ ở nữ giới là 34,4%. Độ tuổi của người được hỏi càng lớn thì số ý kiến cảnh giác hoặc thù địch với Bắc Triều Tiên càng cao, như độ tuổi dưới 20 là 43,4%, độ tuổi trên 60 là 57,9%.Đối với nội dung nhất trí "phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc" trong "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4 và "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" ngày 19/9 năm ngoái, 50,3% người dân cho rằng sẽ không đạt được phi hạt nhân hóa trong năm nay, hoặc sẽ chỉ đạt được một phần rất nhỏ, cho thấy đa phần người dân nhận định sẽ khó có thể đẩy nhanh tốc độ phi hạt nhân hóa miền Bắc.Về "Biên bản thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 với nội dung hai miền Nam-Bắc nhất trí phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA), rút thí điểm trạm gác ở khu vực biên giới, dừng các hành vi thù địch, có 7 trên 10 người (chiếm 69,9%) đánh giá các nội dung trong biên bản này giúp ích cho tình hình an ninh của Hàn Quốc.44,1% người dân được hỏi cho rằng vấn đề cấp thiết nhất trong quan hệ liên Triều hiện nay là cần phải tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sau đó là vấn đề kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều, mở lại khu công nghiệp Gaesung.Cuộc thăm dò do Đài KBS thực hiện thông qua Viện nghiên cứu truyền thông trong 4 ngày, từ ngày 21/12 năm ngoái, đối với 1.079 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,98%.