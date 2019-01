Phần lớn người dân cho rằng xã hội Hàn Quốc bất bình đẳng của cải nghiêm trọng

Photo : KBS News

Nhân dịp năm mới 2019, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về chủ đề "bất bình đẳng của cải trong xã hội". Trong đó, có 75% số người cho rằng sự bất bình đẳng của cải trong xã hội Hàn Quốc đang ở mức nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Số người trả lời sự bất bình đẳng không ở mức nghiêm trọng chỉ chiếm 3%.Phần lớn người dân nhận định không dễ dàng để khắc phục được sự bất bình đẳng này. Gần 46% người dân được hỏi cho rằng bản thân hoặc con cái mình sẽ không thể tiến lên tầng lớp trên trong xã hội. Chỉ có 17% tin rằng họ có thể tiến cao hơn vị trí hiện nay.36% hộ gia đình có thu nhập hàng tháng trên 7 triệu won (6.245 USD) tin rằng có thể tiến lên tầng lớp trên trong xã hội, trong khi chỉ có 14% hộ gia đình có thu nhập dưới 2 triệu won (1.785 USD) một tháng là đưa ra câu trả lời tương tự.Có 28% số người được hỏi chọn lý do lớn nhất dẫn tới sự bất bình đẳng của cải trong xã hội là do sự thừa kế của cải nhờ lách luật, 26% chọn lý do là khoảng cách về tiền lương giữa lao động hợp đồng ngắn hạn và nhân viên chính thức, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.Để giảm nhẹ sự bất bình đẳng, 34% người dân cho rằng cần phải nghiêm trị các hành vi bất công bằng.62% người dân tán thành cần đánh thêm thuế tài sản đối với người giàu, trong khi có 13% phản đối. Trong số những người tán thành, có 41% cho rằng cần đánh thuế trên 3 tỷ won (2,6 triệu USD) thuế với người giàu, trong khi 35% cho rằng cần đánh thuế trên 1 tỷ won (khoảng 900.000 USD).Cuộc thăm dò lần này được KBS ủy thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research thực hiện qua điện thoại với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc, trong hai ngày 18/12 đến 19/12 năm ngoái. Tỷ lệ trả lời phỏng vấn là 12,8%, kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.