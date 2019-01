Kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập kháng Nhật tại Thượng Hải

Photo : KBS News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 2/1 đã tổ chức lễ chúc mừng năm mới kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (1919-2019) tại Trung tâm thương mại Vĩnh An, nơi từng diễn ra lễ chúc mừng năm mới đầu tiên vào năm 1921. Tham dự sự kiện có con cháu của các nhà hoạt động trong phong trào độc lập kháng Nhật, cùng nhiều người dân Hàn Quốc.Những người tham gia đã kéo hai lá cờ Taegeuk (Thái Cực), quốc kỳ của Hàn Quốc, trên sân thượng của tòa nhà, rồi cùng chụp ảnh lưu niệm, tương tự như trình tự lễ chúc mừng năm mới cách đây gần một thế kỷ.Vào ngày 1/1/1921, các nhà lãnh đạo của Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc đã tổ chức lễ chúc mừng năm mới lịch sử tại nhà hàng phía trong Khách sạn Đại Đồng, nay là Trung tâm thương mại Vĩnh An, ở Thượng Hải. Khi đó, 59 nhà lãnh đạo trong phong trào độc lập như Kim Gu, Ahn Chang-ho, Lee Seung-man đã bỏ lại sau lưng những tranh cãi không dứt về đường lối cho phong trào, kéo dài suốt từ sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập vào năm 1919, tề tựu với nhau trong lễ chúc mừng năm mới, thể hiện quyết tâm đoàn kết, khôi phục chủ quyền quốc gia.Trung tâm thương mại Vĩnh An là một trong số ít các tòa nhà được bảo tồn nguyên trạng trong số các di tích lịch sử liên quan tới Chính phủ lâm thời Hàn Quốc tại Thượng Hải.