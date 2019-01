Thúc đẩy đa dạng hoá và tự do phát hành sách giáo khoa

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 3/1 công bố, "Kế hoạch xúc tiến cơ chế đa dạng hoá và tự do phát hành sách giáo khoa". Đối tượng áp dụng là 65 cuốn sách giáo khoa môn xã hội, môn toán và môn khoa học từ lớp 3 tới lớp 6 bậc tiểu học (bậc tiểu học tại Hàn Quốc gồm từ lớp 1 tới lớp 6).Bộ Giáo dục giải thích Chính phủ sẽ hỗ trợ các trường học tự do áp dụng quá trình giảng dạy thông qua việc cho phép phát hành nhiều loại sách giáo khoa đa dạng, đồng thời chuyển đổi sang hệ thống sách giáo khoa đã qua kiểm duyệt, nhằm nâng cao chất lượng sách giáo khoa và đảm bảo quyền chọn lựa cho học sinh.Tuy nhiên, Chính phủ sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống sách giáo khoa do Nhà nước biên soạn như hiện hành đối với toàn bộ sách giáo khoa ở lớp 1, lớp 2, và sách giáo khoa các bộ môn giáo dục cơ bản, như ngữ văn, đạo đức, hay những sách liên quan tới tính chính thể của quốc gia. Bộ Giáo dục sẽ áp dụng chế độ sách giáo khoa mới theo giai đoạn từ tháng 3 năm 2022 đối với lớp 3, lớp 4; và từ tháng 3 năm 2023 với lớp 5, lớp 6.Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đơn giản hoá quy trình thẩm định sách giáo khoa đã qua kiểm duyệt, gộp hai bước thẩm định như hiện nay thành một, giảm nhẹ lệnh "chỉ thị sửa đổi" thành "khuyến nghị sửa đổi". Thay vào đó, Bộ Giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra lỗi về nội dung và trình bày trong sách giáo khoa để yêu cầu sửa đổi sớm.Bộ Giáo dục sẽ áp dụng chế độ "tự do phát hành" sách giáo khoa đối với 284 cuốn sách giáo khoa chuyên ngành bậc trung học phổ thông tại các trường được thành lập với mục đích đặc biệt, hay các trường dạy nghề đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp, và sách giáo khoa các bộ môn do Hiệu trưởng của trường lập ra.Chế độ tự do này giới hạn áp dụng đối với các môn mới và các môn do Hiệu trưởng nhà trường lập ra, còn các sách giáo khoa đang được công nhận hiện nay trong số các sách giáo khoa bậc trung học phổ thông sẽ vẫn được giữ nguyên.