Truyền hình bắt tay với nhà mạng cung cấp dịch vụ video trực tuyến

Photo : KBS News

Ba đài truyền hình phát sóng mặt đất và nhà mạng viễn thông SK Telecom của Hàn Quốc ngày 3/1 đã tổ chức "Lễ ký kết biên bản ghi nhớ dự án chung về nền tảng video". Các bên nhất trí hợp nhất dịch vụ video trực tuyến (OTT) mang tên "Oksusu" của công ty SK Broadband với nền tảng nội dung do ba đài truyền hình cùng góp vốn lập ra là "POOQ", để thành lập một công ty mới.Trong thời gian qua, ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cung cấp các nội dung video trực tuyến trên mạng internet thông qua trang "POOQ". Mặc dù nền tảng này sở hữu các nội dung chất lượng cao như phim truyền hình, chương trình giải trí, nhưng số người đăng ký dịch vụ vẫn còn ở mức thấp do trang Youtube hay Netflix tấn công mạnh mẽ thị trường trong nước.Một quan chức của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết thông qua sự hợp tác giữa đơn vị kinh doanh nội dung và đơn vị kinh doanh nền tảng, các bên sẽ xây dựng một nền tảng dịch vụ OTT mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, hợp tác với doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT), cung cấp dịch vụ truyền thông hoàn toàn khác biệt.Với sự hợp nhất lần này, các khách hàng đăng ký dịch vụ "Oksusu" của SK Telecom có thể xem được nhiều chương trình đa dạng phát sóng mặt đất theo thời gian thực của POOQ.Giới doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp nhất lần này giữa các đài truyền hình sở hữu nội dung về làn sóng văn hóa Hallyu chất lượng cao và doanh nghiệp sở hữu vốn và công nghệ, sẽ giúp "phòng thủ" hiệu quả cho thị trường truyền thông trong nước, góp phần mở rộng hơn nữa làn sóng Hallyu.