Chứng khoán thế giới tiếp tục bất ổn trong thời gian tới

Photo : KBS News

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tụt dốc, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc KOSPI rơi xuống dưới ngưỡng 2.000 điểm, Chính phủ và các cơ quan hữu quan nhận định bất ổn thị trường chứng khoán thế giới sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.Chính phủ và các cơ quan hữu quan Hàn Quốc sáng hôm thứ Sáu (4/1) đã mở cuộc họp khẩn về tài chính và kinh tế vĩ mô dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Lee Ho-seung, tiến hành rà soát về nguyên nhân dẫn tới bất ổn trên thị trường chứng khoán thế giới gần đây.Chính phủ nhận định sự sụt giảm của thị trường chứng khoán lần này là do tâm lý lo ngại các nền kinh tế lớn trên thế giới, như Trung Quốc, rơi vào đình trệ. Thêm vào đó là ảnh hưởng mạnh từ việc các cổ phiếu lớn ở lĩnh vực công nghệ tụt dốc.Gần đây, tâm lý đầu tư nói chung đang có chiều hướng co hẹp do hiệu ứng từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, gây bất ổn thị trường chứng khoán. Chính phủ Hàn Quốc nhận định trong thời gian tới, các yếu tố này sẽ còn tiếp tục tác động, gây bất ổn thị trường chứng khoán thế giới.Mặc dù vậy, thị trường tài chính Hàn Quốc gần đây vẫn khá ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào thị trường trong nước. Chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực từ các yếu tố rủi ro lớn ở cả trong và ngoài nước, tích cực đối phó khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường như bất ổn trên thị trường.