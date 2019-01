CIA từ chối trả lời thông tin Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Ý muốn tị nạn ở Mỹ

Photo : YONHAP News

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã từ chối trả lời Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về việc một hãng truyền thông của Ý đưa tin Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên ở Ý Jo Song-gil mong muốn tị nạn tại Mỹ.Trước câu hỏi của phóng viên KBS về việc liệu Mỹ có cung cấp cho ông Jo cùng gia đình nơi lánh nạn hay không, một quan chức phụ trách báo chí của CIA tuyên bố không thể cung cấp bất cứ thông tin tham khảo nào liên quan tới câu hỏi này.Trước đó, nhật báo uy tín "La Repubblica" của Ý cho biết ngay trước khi hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 11 năm ngoái, ông Jo đã đề nghị sự giúp đỡ của Chính phủ Ý và hiện tại cơ quan tình báo của Ý đang bảo hộ cho ông này.Tờ báo còn khẳng định ông Jo hy vọng được tị nạn tại Mỹ. Do đó, tình báo Ý đã thảo luận ngầm với Mỹ về việc bảo đảm an toàn cho ông Jo. Washington đã đề nghị thảo luận kín về vấn đề này, do lo ngại việc một nhà ngoại giao miền Bắc chạy sang Mỹ tị nạn có thể sẽ tác động không tốt tới quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều hiện nay.