Lợi nhuận quý IV/2018 của Samsung thấp hơn kỳ vọng

Hôm thứ Ba (8/1), hãng điện tử Samsung công bố doanh thu quý IV năm ngoái của hãng đạt 59.000 tỷ won (52,6 tỷ USD), giảm 10,6% so với mức kỷ lục 65.980 tỷ won (58,8 tỷ USD) vào cùng kỳ năm 2017. Nếu so với doanh thu quý III trước đó là 65.460 tỷ won (58,35 tỷ USD), doanh thu quý IV của Samsung đã giảm 9,9%.Trong khi đó, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 10.800 tỷ won (hơn 9,6 tỷ USD), giảm 28,7% so với cùng kỳ năm trước là 15.150 tỷ won (13,5 tỷ USD), giảm gần 40% so với lợi nhuận cao kỷ lục xác lập trong quý III trước đó là 17.570 tỷ won (gần 15,7 tỷ USD).Đây là lần đầu tiên sau 7 quý, kể từ quý I năm 2017, lợi nhuận quý của Samsung xuống thấp dưới 14.000 tỷ won (12,5 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với mức dự báo bình quân của các công ty chứng khoán đưa ra là 13.380 tỷ won (11,9 tỷ USD).Nhờ thời kỳ "siêu thịnh vượng" của thị trường chíp bán dẫn toàn cầu, trong năm ngoái, tổng doanh thu của Samsung đạt 243.510 tỷ won (217,05 tỷ USD), lợi nhuận đạt 58.890 tỷ won (52,49 tỷ USD), đều là những thành tích cao kỷ lục. Tuy nhiên, do lợi nhuận quý IV không cao, khiến tổng lợi nhuận cả năm của Samsung vẫn chưa thể lần đầu cán mốc 60.000 tỷ won (53,48 tỷ USD) như kỳ vọng ban đầu.