Thặng dư cán cân vãng lai thấp nhất trong vòng 7 tháng

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (8/1) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 11 năm 2018". Trong đó, quy mô cán cân vãng lai tháng 11 năm ngoái đạt thặng dư 5,06 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư dài nhất trong lịch sử kéo dài 81 tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2012.Tuy nhiên, quy mô thặng dư lại ở mức thấp nhất kể từ sau mức thặng dư 1,77 tỷ USD vào tháng 4 năm ngoái, do xu hướng tăng trưởng của xuất khẩu chững lại. Cán cân hàng hóa, vốn đóng vai trò kéo thặng dư tăng cao, đạt thặng dư 7,97 tỷ USD.Một quan chức BOK giải thích xu hướng tăng đơn giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm hóa dầu chững lại, thêm vào đó là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến lượng giao dịch thương mại trên toàn thế giới giảm. Đây không phải là một hiện tượng nhất thời. Ngược lại, đơn giá nhập khẩu dầu thô lại tăng, khiến kim ngạch nhập khẩu tăng 9,3%.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,29 tỷ USD. Quy mô thâm hụt đã giảm hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 3,27 tỷ USD. Trong đó, cán cân du lịch thâm hụt 1,27 tỷ USD, giảm hơn so với mức thâm hụt 1,55 tỷ USD cùng kỳ một năm trước. Ngoài ra, cán cân thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư đạt thặng dư 30 triệu USD, cán cân thu nhập thể hiện các giao dịch vô điều kiện, không mang tính chất trao đổi như kiều hối, thâm hụt 650 triệu USD.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 4,26 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của người Hàn tại nước ngoài tăng 2,01 tỷ USD, trong khi đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 1,79 tỷ USD.