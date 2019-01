Photo : YONHAP News

Tổng thống Quốc Moon Jae-in ngày 8/1 đánh giá việc thành lập Bộ tư lệnh tác chiến mặt đất thuộc Lục quân sẽ giúp hợp nhất hệ thống chỉ huy tác chiến trên mặt trận tiền tiêu, tạo dựng nền móng để quân đội Hàn Quốc có thể đóng vai trò chủ đạo trong tác chiến khi có tình huống nguy cấp.Tuyên bố trên được Tổng thống Moon đưa ra trong lễ trao cờ hiệu cho Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất tại Phủ Tổng thống vào chiều cùng ngày.Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất được hợp nhất từ Bộ Tư lệnh quân dã chiến số 3 bảo vệ chiến tuyến phía Tây và Bộ Tư lệnh quân dã chiến số 1 gìn giữ chiến tuyến phía Đông.Tổng thống đánh giá việc thành lập đơn vị mới là thành quả rõ nét đầu tiên của kế hoạch "Cải cách quốc phòng 2.0", mang ý nghĩa là sự khởi đầu của quá trình đổi mới quốc phòng. Đây là thành quả đạt được sau gần 13 năm lên kế hoạch, từ năm 2005. Tổng thống bày tỏ sự vui mừng vì Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất được thành lập chỉ sau một năm 7 tháng kể từ khi Chính phủ mới ra mắt, coi đây là một thành quả to lớn.Tổng thống nhấn mạnh đây là cơ hội để Hàn Quốc chứng tỏ với trong và ngoài nước về quyết tâm mạnh mẽ xây dựng "một nền an ninh vững chắc, một nền quốc phòng trách nhiệm".Tổng thống tin tưởng việc thành lập đơn vị mới sẽ giúp nâng cao thực chất năng lực tác chiến trên mặt đất của quân đội. Tổng thống đề nghị Bộ Tư lệnh mới sớm phát huy được vai trò chủ đạo, trách nhiệm khi tác chiến liên quân trên mặt đất trong những tình huống nguy cấp. Ngoài lĩnh vực an ninh truyền thống, bảo vệ quốc gia, Tổng thống nhấn mạnh đơn vị mới còn phải thiết lập một nền tảng hòa bình vững chắc, phù hợp với thay đổi trong quan hệ liên Triều gần đây.Lễ thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất thuộc Lục quân đã diễn ra ngày 9/1. Bộ Tư lệnh có quy mô lớn với 7 quân đoàn khu vực, một quân đoàn cơ động, nhiều sư đoàn phòng thủ địa phương, lữ đoàn tình báo, đóng vai trò chỉ huy hầu hết các đơn vị dã chiến của quân đội. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh sẽ chỉ huy các trang thiết bị chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ trong quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Người đứng đầu đơn vị mới là Đại tướng Kim Un-yong, từng là Tư lệnh Bộ Tư lệnh quân dã chiến số 3.Trong bài phát biểu tại lễ thành lập, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo đề nghị Bộ Tư lệnh mới bảo vệ vững chắc khu vực tác chiến rộng lớn, luôn sẵn sàng chiến đấu, đối phó một cách nhanh chóng với mọi tình huống nguy cấp.