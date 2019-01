Thành phố Seoul xây dựng khu biểu diễn K-Pop

Photo : YONHAP News

Một khu biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc K-Pop với sức chứa 18.000 chỗ sẽ được xây dựng tại thủ đô Seoul.Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Tư (9/1) cho biết kế hoạch dự án xây dựng khu biểu diễn "Seoul Arena" đã đạt đánh giá về hiệu quả đầu tư (Value For Money). Theo đó, thành phố sẽ triển khai xây dựng với mục tiêu mở cửa khu biểu diễn này vào năm 2024."Arena" là một khu biểu diễn trong nhà hình tròn, trong đó khán giả sẽ ngồi bao quanh một sân khấu nằm ở giữa. Trong thời gian qua, thành phố Seoul gặp nhiều khó khăn khi thu hút các buổi biểu diễn lớn như âm nhạc, xiếc, do không có một khu biểu diễn "Arena" như các thành phố lớn khác trên thế giới."Seoul Arena" sẽ được khởi công xây dựng tại khu đất thuộc sở hữu của thành phố rộng 50.000m², gần ga Changdong, quận Dobong từ tháng 9 năm nay, dự kiến hoàn công năm 2023 và mở cửa từ tháng 1 năm 2024.Ngoài ra, thành phố Seoul còn có kế hoạch xây dựng khán phòng tầm trung có quy mô 2.000 chỗ, rạp chiếu phim quy mô 11 phòng chiếu, gian triển lãm đặc biệt về K-Pop, biến nơi này trở thành một khu văn hóa phức hợp.Chính quyền thành phố kỳ vọng sau khi khu biểu diễn được xây dựng xong, thành phố sẽ có thể thu hút hơn 90 sự kiện lớn mỗi năm, như các buổi biểu diễn nhạc kịch trong và ngoài nước, lễ trao giải âm nhạc, lễ hội, biểu diễn xiếc quy mô lớn.Xung quanh "Seoul Arena", ngoài tuyến tàu điện ngầm số 1, 4, 7, chính quyền thành phố sẽ xây mới tuyến tàu điện ngầm cao tốc GTX-C, kéo dài tuyến tàu cao tốc KTX phía Đông Bắc, để tạo ra một mạng lưới giao thông thuận lợi tới nơi này, biến đây trở thành trung tâm du lịch Hallyu.Tổng vốn đầu tư cho dự án là 528,4 tỷ won (khoảng 471 triệu USD) bằng nguồn vốn tư nhân. Sau khi được hoàn công, khu biểu diễn này vẫn thuộc sở hữu của chính quyền thành phố và đơn vị tư nhân được phép vận hành trong vòng 30 năm.