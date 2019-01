Chủ tịch Bắc Triều Tiên thăm nhà máy thảo dược nổi tiếng ở Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Ngày thứ ba chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sáng 9/1 đã tới thăm nhà máy Đồng Nhân Đường, doanh nghiệp sản xuất thảo dược lâu đời, nằm trong Khu phát triển kinh tế, công nghệ Bắc Kinh.Xe chở ông Kim Jong-un đã rời khỏi Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài vào sáng cùng ngày, đi qua trung tâm thủ đô Bắc Kinh rồi tới nhà máy Đồng Nhân Đường.Đoàn xe hộ tống ông Kim gồm khoảng 6 chiếc xe khách, xe cứu thương, cùng hàng chục chiếc xe máy phân khối lớn. Chính quyền Trung Quốc đã cho treo băng rôn lớn và bố trí an ninh nghiêm ngặt, được cho là bởi ông Kim Jong-un sẽ chụp hình lưu niệm tại nơi này.Ông Kim đã đi thăm quan nhà máy trong khoảng 20 đến 30 phút, sau đó quay trở lại nơi nghỉ là Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài."Đồng Nhân Đường" là một doanh nghiệp sản xuất thảo dược danh tiếng của Trung Quốc, với lịch sử 350 năm, từ thời vua Khang Hy nhà Thanh. Đây cũng là nơi thường được nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc tới thăm, do là cơ sở sản xuất thuốc hàng đầu tại Trung Quốc.Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Triều đã diễn ra ngày 8/1, kéo dài khoảng một tiếng. Được biết, hai bên đã trao đổi về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và phương án hợp tác song phương. Các nghị sự chính trong đàm phán Mỹ-Triều như việc Washington giảm nhẹ cấm vận với Bình Nhưỡng, hay bước đi phi hạt nhân hóa của miền Bắc, đã được đưa ra thảo luận. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về phương án củng cố hơn nữa quan hệ Trung-Triều nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Sau hội đàm thượng đỉnh, nhà lãnh đạo miền Bắc đã dự tiệc chiêu đãi tối do phía Trung Quốc tổ chức, đúng vào ngày sinh nhật ông Kim. Buổi tiệc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ.Với chuyến thăm của Chủ tịch Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã củng cố được tầm ảnh hưởng của mình đối với bán đảo Hàn Quốc, trong khi Bình Nhưỡng tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh vững chắc với Bắc Kinh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đang tới gần.