Photo : YONHAP News

Henley & Partners, một công ty chuyên về giao lưu quốc tế có trụ sở tại Anh, ngày 8/1 công bố "Chỉ số hộ chiếu Henley", trong đó người sở hữu hộ chiếu Hàn Quốc có thể nhập cảnh 189 quốc gia mà không cần xin visa trước. Hộ chiếu của Hàn Quốc quyền lực thứ hai thế giới cùng Singapore, cao hơn một bậc so với vị trí thứ ba (miễn thị thực vào 188 nước) năm ngoái, và là mức cao nhất kể từ khi công ty này bắt đầu điều tra từ năm 2006.Từ tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ cho phép cấp thị thực ngay tại sân bay cho khách du lịch người Hàn. Do đó, danh sách các nước nhập cảnh mà không cần xin cấp thị thực trước của người mang hộ chiếu Hàn Quốc được bổ sung thêm một quốc gia là Ấn Độ.Đầu năm nay, Nhật Bản tiếp tục là nước có hộ chiếu quyền lực nhất. Công dân sở hữu hộ chiếu Nhật Bản có thể nhập cảnh vào 190 nước mà không cần xin cấp thị thực trước. Xếp thứ ba là hộ chiếu của Pháp và Đức, có thể nhập cảnh không cần visa vào 188 nước.Ngược lại, hộ chiếu Bắc Triều Tiên chỉ có thể nhập cảnh vào 43 quốc gia mà không cần xin visa trước, giảm 1 nước so với năm ngoái, đứng thứ 96 thế giới cùng Ethiopia, I-ran.Kết quả điều tra trên được tiến hành với 199 quốc gia trên toàn thế giới.