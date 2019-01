Hội đồng an ninh quốc gia đánh giá tích cực về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/1 đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, thảo luận về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh lần thứ tư từ ngày 7/1 tới ngày 9/1, hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 8/1.Các ủy viên thường trực của Hội đồng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống đánh giá chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ tác động tích cực tới việc thúc đẩy tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Hội đồng an ninh quốc gia quyết định sẽ tiếp tục nỗ lực tích cực hơn nữa, nhằm đưa giao lưu cấp cao liên Triều, Mỹ-Triều, Trung-Triều và đàm phán phi hạt nhân hóa có thể tác động tích cực lẫn nhau.Bên cạnh đó, Hội đồng an ninh quốc gia cũng đã thảo luận về tình hình đàm phán với Mỹ, nhằm tiến tới ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X.Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, cùng một số quan chức Phủ Tổng thống.