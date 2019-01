Kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu năm giảm 7,5%

Photo : KBS News

Cơ quan Hải quan hôm thứ Sáu (11/1) cho biết trong 10 ngày đầu tháng 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 12,7 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn giảm tới 27,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tháng 12 năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn lần đầu giảm sau 27 tháng. Ngoài ra, xuất khẩu chế phẩm hóa dầu cũng giảm 26,5%, tàu thuyền giảm 29,7%.Cơ quan Hải quan cho biết xu hướng giảm xuất khẩu chíp bán dẫn trong những ngày đầu năm chịu ảnh hưởng lớn từ hiệu ứng cơ sở, là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó. Cho tới tháng 11 năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn đã tăng ở ngưỡng hai con số suốt 25 tháng liên tiếp. Thêm vào đó là việc đơn giá phụ tùng chíp bán dẫn gần đây có phần sụt giảm, cũng đã tác động tới xu hướng giảm của xuất khẩu chíp bán dẫn.Thay vào đó, xuất khẩu xe ô tô con tăng mạnh tới 127,7%, thiết bị viễn thông vô tuyến tăng 23,5%, phụ tùng ô tô tăng 20,2%.Trong 10 ngày đầu tháng 1, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,5 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu tăng ở các mặt hàng máy móc, gas, nhưng lại giảm ở các mặt hàng dầu thô, máy móc sản xuất chíp bán dẫn, xe ô tô.Cán cân thương mại trong 10 ngày đầu tháng 1 thâm hụt 1,8 tỷ USD.