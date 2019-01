Bắc Triều Tiên tiếp tục xếp cuối bảng chỉ số dân chủ của thế giới

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 10/1 đưa tin: Bắc Triều Tiên xếp cuối thế giới về "Chỉ số dân chủ năm 2018".Trung tâm nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của tạp chí The Economist của Anh công bố báo cáo cho biết trong năm ngoái, chỉ số dân chủ của miền Bắc đạt 1,08 điểm trên thang điểm tuyệt đối là 10 điểm, xếp cuối cùng trong số 167 quốc gia được điều tra.Trung tâm này phân loại những quốc gia đạt trên 8,01 điểm là nước "dân chủ trọn vẹn", từ 6 tới 8 điểm là nước "dân chủ có khuyết điểm" và dưới 4 điểm là nước "chế độ độc tài". Theo phân loại này, Bắc Triều Tiên thuộc nhóm quốc gia "chế độ độc tài".Hàn Quốc đứng thứ 21 thế giới về chỉ số dân chủ, đạt 8 điểm, Mỹ đứng thứ 25, đạt 7,96 điểm, được xếp vào hàng quốc gia "dân chủ có khuyết điểm".Bắc Triều Tiên bị xếp 0 điểm ở hạng mục "quá trình bầu cử và chủ nghĩa đa nguyên", "tự do của người dân", được 2,5 điểm ở hạng mục "chức năng Chính phủ", 1,67 điểm ở hạng mục "tham gia chính trị" và 1,25 điểm ở hạng mục "văn hóa chính trị".Miền Bắc đã liên tục xếp cuối danh sách chỉ số dân chủ kể từ khi tờ tạp chí của Anh lần đầu công bố chỉ số liên quan vào năm 2006.