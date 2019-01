Thắng Kyrgyzstan, Hàn Quốc giành chắc tấm vé tiến vào vòng 16 Asian Cup

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã chắc chắn có một suất đi tiếp vào vòng 16 Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.Trong trận đấu vòng loại thứ hai của bảng C diễn ra vào hôm 11/1 (theo giờ địa phương) tại Sân vận động Hazza Bin Zayed, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento đã vượt qua đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 1-0.Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút thứ 41 của hiệp 1, với cú đánh đầu đẹp mắt của trung vệ Kim Min-jae. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau 14 trận thi đấu quốc tế.Với hai trận thắng liên tiếp, tiếp nối chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines trong trận ra quân, Hàn Quốc hiện đứng thứ hai bảng C, chắc chắn đi tiếp vào vòng 16. Đội tuyển Hàn Quốc sẽ thi đấu trận vòng loại cuối cùng trước đội tuyển Trung Quốc vào hôm 16/1, cạnh tranh vị trí đầu bảng.