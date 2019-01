Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế sắp hoàn tất khắc phục thiệt hại lũ lụt tại Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFC) của Mỹ hôm thứ Bảy (12/1) đưa tin Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) dự kiến sẽ hoàn tất các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất tại Bắc Triều Tiên vào ngày 14 tháng 2 tới, sau 5 tháng tiến hành.Trước đó, tổ chức này đã triển khai biện pháp cấp bách khắc phục thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất tại tỉnh Bắc và Nam Hwanghae, Bắc Triều Tiên từ tháng 9 năm ngoái, với nguồn ngân sách 390.000 USD.Trong báo cáo của mình, IFRC cho biết đã cấp phát bạt chống nước, chăn, vật dụng vệ sinh, bình nước uống, vật dụng nấu ăn cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại do thiên tai. Ước tính sẽ có khoảng 250.000 người dân Bắc Triều Tiên được nhận hỗ trợ.Vào ngày 28/8 năm ngoái, mưa lớn đã khiến 79 người thiệt mạng, 70 người mất tích, và khoảng 10.000 người phải sơ tán tại hai tỉnh Nam và Bắc Hwanghae, miền Bắc.Mặt khác, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết có khoảng 13.000 người dân tại tỉnh Nam Hamgyong và Nam Pyongan của miền Bắc chịu thiệt hại trong đợt nắng nóng hồi tháng 7, tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, còn có khoảng 60.000 người dân thuộc tỉnh Nam Hamgyong và Gangwon phải sơ tán vì cơn bão Soulik.