Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sắp gia nhập đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký đảng đối lập Hàn Quốc tự do Kim Yong-tae trong một tin nhắn gửi cho phóng viên vào hôm 11/1 cho biết cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã gặp Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Hàn Quốc tự do Kim Byung-joon và trình bày về ý định gia nhập đảng.Ông Hwang sẽ thảo luận thêm với đảng Thế giới mới để quyết định về thời điểm gia nhập cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc gặp trên, cựu Thủ tướng không đề cập tới khả năng tranh cử chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do tại đại hội toàn đảng dự kiến diễn ra vào hôm 27/2 tới.Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn được biết đến là một ứng cử viên Tổng thống sáng giá của phe tiến bộ cho nhiệm kỳ tới. Do ông Hwang đã bày tỏ ý định gia nhập đảng Hàn Quốc tự do, hiện có nhiều ý kiến phỏng đoán về khả năng ông Hwang sẽ chạy đua chức Chủ tịch đảng đối lập.Ông Hwang Kyo-ahn nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 6 năm 2015. Sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội vào ngày 9/12/2016, ông giữ chức Quyền Tổng thống cho tới khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt vào ngày 9/5/2017.