Chương trình giải trí, phim truyền hình nguyên tác Hàn Quốc thu hút khán giả Mỹ

Trong khi những tên tuổi K-Pop như nam ca sĩ Psy, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đạt được nhiều thành tựu lớn trên thị trường nhạc Pop của Mỹ, thì nhiều nội dung văn hóa đa dạng khác của Hàn Quốc cũng đang gặt hái thành công lớn tại đây.Chương trình "Ca sĩ mặt nạ" (The Masked Singer) được phát sóng trên kênh Fox TV của Mỹ đã thu hút trên 9 triệu lượt khán giả đón xem. Đây là một chương trình giải trí âm nhạc được mua bản quyền từ chương trình "Vua ca sĩ mặt nạ" (King of Mask Singer) của Hàn Quốc. Nếu tính cả lượt xem video phát lại và lượt xem trực tuyến, đã có 12,3 triệu lượt xem chương trình này phiên bản của Mỹ. Đây là tỷ lệ người xem cao nhất của Fox TV đối với một chương trình giải trí trong 7 năm qua.Ca khúc thiếu nhi "Cá mập con" (Baby Sharp) của công ty Pinkfong Hàn Quốc đã trở thành ca khúc thiếu nhi đầu tiên của Hàn Quốc lọt vào bảng xếp hạng các đĩa đơn "Hot 100" của Billboard, xếp vị trí thứ 32. Với giai điệu lặp lại, các động tác nhún nhảy dễ bắt chước, lời bài hát đơn giản dễ thuộc, ca khúc đã được nhiều ngôi sao lớn của Mỹ hát trên các chương trình truyền hình, hoặc thậm chí thi nhau đăng tải video hát bài hát này lên mạng xã hội.Ở lĩnh vực truyền hình, phim truyền hình "Bác sĩ tốt" (Good Doctor) mùa thứ nhất phát sóng vào tháng 9 năm 2017 của đài ABC của Mỹ đã đứng thứ hai về tỷ lệ người xem trong toàn bộ các phim truyền hình của đài này trong ba năm qua. Đây là bộ phim có nguyên tác từ phim truyền hình cùng tên của Hàn Quốc.Phim "Luật sư Jo" (My Lawyer, Mr. Jo) của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) do nam diễn viên Park Shin-yang thủ vai chính, phát sóng vào năm 2016, đã được đài ABC của Mỹ mua lại nguyên tác để sản xuất phiên bản tại Mỹ, khẳng định giá trị thương hiệu phim truyền hình Hàn Quốc.Mỹ - "cái nôi của văn hóa đại chúng", đang trở thành một thị trường tiềm năng để phát triển làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu.