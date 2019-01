Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục đình trệ

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 1" công bố ngày 13/1 nhận định: nền kinh tế Hàn Quốc gần đây tiếp tục có xu hướng đình trệ, do tiêu thụ nội địa giậm chân tại chỗ, xuất khẩu co hẹp.Trước tiên, KDI đánh giá tiêu thụ nội địa tiếp tục tình trạng đình trệ do doanh thu bán lẻ tăng ở mức thấp, trong khi mức giảm đầu tư lại ngày một cao. Doanh thu bán lẻ trong tháng 11 năm ngoái tăng 1% so với cùng kỳ một năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng bình quân 2,8% trong tháng 9 và tháng 10.Ở lĩnh vực đầu tư, đầu tư máy móc và đầu tư xây dựng giảm mạnh. Chỉ số tình hình đầu tư thiết bị trong tháng 11 năm ngoái giảm 10% so với một năm trước, sau khi tăng nhất thời trong tháng 10 đã chuyển sang xu hướng giảm. Chỉ số trúng thầu máy móc trong nước trong tháng 11 giảm 21%, cho thấy đầu tư thiết bị dự kiến sẽ còn đình trệ trong thời gian tới. Hiệu suất thi công xây dựng, một chỉ số thể hiện con số thực tế các công trình được hoàn thành, trong tháng 11 giảm 10,6%.Trong tháng 12 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chuyển sang xu hướng giảm 1,2%, tập trung ở các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, hóa dầu. KDI đánh giá các điều kiện xuất khẩu đang ngày một xấu đi do bất ổn kinh tế thế giới gia tăng.