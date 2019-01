Viện Kiểm sát tiếp tục triệu tập điều tra cựu Chánh án Tòa án tối cao

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul hôm thứ Hai (14/1) tiếp tục triệu tập điều tra lần hai đối với cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae. Trước đó, ông Yang bị Viện Kiểm sát triệu tập điều tra lần đầu vào ngày 11/1, trở thành cựu Chánh án Tòa án tối cao đầu tiên bị triệu tập điều tra dưới tư cách nghi phạm.Các công tố viên bắt đầu điều tra ông Yang từ lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Trong lần điều tra thứ nhất, Viện Kiểm sát đã thẩm vấn ông này trong 14 tiếng rưỡi. Lần này, các công tố viên tập trung thẩm vấn ông Yang về nghi ngờ can thiệp vào vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật.Sau khi kết thúc đợt điều tra thứ nhất, ngay vào ngày hôm sau, cựu Chánh án Yang đã trình diện tiếp tại Viện Kiểm sát để xem xét lại biên bản thẩm vấn tiến hành vào hôm trước.Viện Kiểm sát dự kiến sẽ tiến hành điều tra chi tiết về nghi ngờ ông Yang can thiệp vào vụ kiện của đảng Tiến bộ hợp nhất cũ và việc ông này từng ra chỉ thị nắm bắt thông tin về các động thái trong nội bộ Tòa án Hiến pháp.Được biết, lần này, ông Yang vẫn tiếp tục trả lời "không nhớ", phủ định phần lớn nghi ngờ, tương tự như đợt điều tra thứ nhất.Tuy nhiên, các công tố viên hiện đã thu thập được đầy đủ vật chứng và lời khai của những người liên quan. Viện Kiểm sát sẽ căn cứ vào những lời khai của ông này để ra quyết định có ban lệnh bắt giam hay không, sớm là trong tuần này.Ông Yang là nhân vật chính trong vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp. Cơ quan hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao dưới nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae bị nghi ngờ từng đem phán quyết một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị để thương lượng với Phủ Tổng thống dưới thời Tổng thống Park Geun-hye, nhằm thuyết phục Phủ Tổng thống về việc thành lập Tòa án thượng thẩm.Tòa án thượng thẩm là tòa án chỉ xét xử các vụ phúc thẩm lần hai đơn giản trong số các vụ phúc thẩm lần hai mà Tòa án tối cao phụ trách. Tòa án tối cao hiện bị quá tải do phải phụ trách tất cả các vụ phúc thẩm lần hai, nên cơ quan này từ lâu đã mong muốn thành lập Tòa án thượng thẩm.