Bắc Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc tích cực thực hiện các tuyên bố chung liên Triều

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm thứ Hai (14/1) hối thúc Chính phủ Hàn Quốc tích cực thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4 và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 năm ngoái.Tờ báo cùng ngày đăng một bài bình luận với nhan đề "Phải tích cực thực hiện các tuyên bố chung liên Triều", nhấn mạnh rằng các tuyên bố chung liên Triều đang trở thành kim chỉ nam lịch sử, mở ra một khởi đầu mới về hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc.Tờ báo khẳng định hai tuyên bố mà lãnh đạo liên Triều thông qua năm ngoái đã góp phần loại bỏ nguy cơ chiến tranh, giảm nhẹ căng thẳng quân sự, mở ra một "mùa xuân mới" của hòa bình và an toàn trên bán đảo Hàn Quốc. Đây là những tuyên bố hết sức quan trọng, tạo ra bước đột phá mới cho hòa bình và an ninh khu vực Đông Á cũng như toàn thế giới, và đang được cả dân tộc ủng hộ.Hai tuyên bố này đã giúp hai miền chuyển sang mối quan hệ hòa giải, tin tưởng lẫn nhau, mở ra con đường hướng tới thịnh vượng, hòa bình. Nếu thực hiện đúng hai tuyên bố này thì chắc chắc sẽ mở ra một thời kỳ huy hoàng của hòa bình, thịnh vượng và thống nhất.Tiếp đó, báo Lao động nhấn mạnh chỉ cần hai miền Nam-Bắc nắm tay nhau, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc là sẽ có thể ngăn chặn được những hành vi chống phá của thế lực bên ngoài, bước vào con đường thịnh vượng của toàn dân tộc. "Hành vi chống phá" ở đây được hiểu là biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế. Qua đây, miền Bắc hối thúc miền Nam triển khai các dự án hợp tác kinh tế liên Triều, hiện đang bị đình trệ do vướng cấm vận của cộng đồng quốc tế.