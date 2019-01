Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn gia nhập đảng đối lập Hàn Quốc tự do

Photo : KBS News

Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã gia nhập đảng đối lập Hàn Quốc tự do vào hôm thứ Ba (15/1). Như vậy là sau 1 năm 8 tháng rời khỏi vị trí quyền Tổng thống thay cho cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, ông Hwang đã chính thức quay trở lại chính trường.Trong buổi lễ gia nhập đảng diễn ra tại Quốc hội vào cùng ngày, cựu Thủ tướng Hwang nói rằng Chính phủ Hàn Quốc chỉ bám víu vào quá khứ mà không nhìn thấy tương lai. Trong thời gian tới, ông sẽ dốc hết sức để giải tỏa mâu thuẫn, đoàn kết nội bộ đảng Hàn Quốc tự do.Tuy nhiên, cựu Thủ tướng vẫn chưa đưa ra lập trường rõ ràng về việc có chạy đua tranh cử chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do trong đại hội toàn đảng dự kiến diễn ra vào ngày 27/2 tới hay không. Ông Hwang chỉ nói rằng sẽ khiêm nhường lắng nghe ý kiến của các đảng viên đảng Hàn Quốc tự do và người dân để đưa ra quyết định phù hợp.Liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, ông Hwang một lần nữa xin lỗi người dân, nhưng khẳng định tuyệt đối sẽ không để những công chức từng làm việc với mình dưới thời Chính phủ tiền nhiệm bị quy kết là "gốc rễ tiêu cực" trong Chính phủ đương nhiệm.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đưa ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, nhấn mạnh rằng một người từng góp phần làm sụp đổ nền tảng quốc gia, lại đang nói về "tương lai tươi sáng", thay vì phải tự kiểm điểm và xin lỗi người dân trước tiên. Trong khi đó, nghị sĩ Chae I-bae của đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích ông Hwang không biết xấu hổ khi tuyên bố gia nhập đảng Hàn Quốc tự do mà không nghĩ tới người dân.Ông Hwang Kyo-ahn nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 6 năm 2015. Sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội vào ngày 9/12/2016, ông giữ chức quyền Tổng thống cho tới khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt vào ngày 9/5/2017.