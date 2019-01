Photo : YONHAP News

Tập đoàn ô tô Hyundai Hàn Quốc đã chiến thắng hai hạng mục trong giải thưởng "Xe ô tô của năm tại Bắc Mỹ", một giải thưởng ô tô uy tín thế giới.Mẫu xe G70 của thương hiệu Genesis (thương hiệu xe hạng sang) và mẫu xe KONA của tập đoàn ô tô Hyundai Hàn Quốc đã được bình chọn là "Xe của năm tại Bắc Mỹ 2019" ở hạng mục xe ô tô con và xe ô tô thể thao đa dạng (SUV) tại "Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2019", diễn ra tại Trung tâm Cobo, thành phố Detroit, bang Michigan.Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp sản xuất xe ô tô thành phẩm của Hàn Quốc giành hai trong số ba hạng mục của giải thưởng "Xe của năm tại Bắc Mỹ". Giải thưởng này do đoàn phóng viên chuyên về ô tô gồm 60 người hoạt động tại khu vực Mỹ và Canada bình chọn thông qua hình thức bỏ phiếu danh sách đề cử cuối cùng, được chọn ra từ những dòng xe mới ra mắt trong năm, ở ba hạng mục là xe ô tô con, xe ô tô thể thao đa dụng, xe bán tải.Genesis đã vượt qua hai ứng cử viên khác trong danh sách cuối cùng là mẫu xe INSIGHT của hãng Honda (Nhật Bản) và S60/V60 của hãng Volvo (Thụy Điển) để trở thành mẫu xe ô tô con của năm. Theo tài liệu truyền thông của ban tổ chức, G70 được đánh giá là có năng lực cạnh tranh giá thành vượt trội so với sê-ri 3 của hãng BMW hay A4 của hãng Audi, Benz C của Mercedes (đều của Đức).Trong khi đó, mẫu xe KONA đã chiến thắng các đối thủ trong danh sách đề cử xe SUV cuối cùng, là RDX của hãng Acura (Nhật Bản), xe ô tô điện I-PACE của hãng Jaguar (Anh). KONO được các chuyên gia đánh giá cao về năng lực cạnh tranh giá thành trong số các dòng xe vận hành bằng chế độ lái thuần động cơ điện (EV Model), khoảng cách di chuyển, áp dụng công nghệ lái an toàn và thiết kế xe SUV thế hệ mới.