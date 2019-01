Độ tuổi bình quân của Hàn Quốc theo chứng minh thư là 42,1 tuổi

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn ngày 14/1 công bố số liệu cho biết, tính tới cuối năm ngoái, dân số theo đăng ký chứng minh thư nhân dân tại Hàn Quốc là 51.826.000 người, độ tuổi bình quân là 42,1 tuổi, lần đầu tiên vượt mức 42 tuổi kể từ năm 2008.Tổng dân số đã tăng thêm 47.500 người so với một năm trước, mức tăng đạt 0,09%. Đây là lần đầu tiên dân số theo đăng ký chứng minh thư tại Hàn Quốc tăng dưới 0,1%, kể từ khi Bộ Hành chính và an toàn bắt đầu thống kê liên quan từ năm 2008.Tỷ lệ tăng dân số từng đạt 0,47% vào năm 2009, tăng lên 1,49% vào năm 2010. Tuy nhiên, sau đó mức tăng dân số bắt đầu giảm dần. Trong số liệu công bố năm ngoái, mức tăng dân số đạt 0,16%.So với một năm trước, dân số dưới 40 tuổi giảm, trong khi dân số ngoài 50 tuổi lại tăng. Đặc biệt, dân số từ 0 đến 9 tuổi chỉ bằng 49,9% dân số độ tuổi 50, lần đầu tiên chưa bằng một nửa.Dân số trên 50 tuổi có sự gia tăng ở mọi độ tuổi, bao gồm cả độ trên 100 tuổi, tăng thêm tổng cộng 652.500 người. Dân số trên 100 tuổi tăng từ 17.800 người năm 2017 lên 18.700 người, tăng thêm khoảng 900 người. Dân số già trên 65 tuổi đạt 7.654.000 người, chiếm 14,8% tổng dân số, tăng thêm 290.000 người.Tổng số hộ gia đình là 22.042.900 hộ, tăng 1,9% so với năm 2017, trung bình mỗi hộ là 2,35 người, giảm hơn so với số liệu công bố năm 2017 là 2,39 người.Có 6 tỉnh thành có dân số tăng như tỉnh Gyeonggi, thành phố Sejong, đảo Jeju. Dân số ở thủ đô Seoul giảm khoảng 98.000 người.