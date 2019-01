Giá xuất nhập khẩu tháng 12 năm 2018 tiếp tục giảm

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (15/1) công bố "Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 12 năm 2018". Trong tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá nhập khẩu là 85,01 điểm (so với mức 100 điểm năm 2010), giảm 3,4% so với tháng 11.Giá nhập khẩu đã giảm hai tháng liên tiếp, sau mức giảm 4,5% vào tháng 11. Đây là lần đầu tiên giá nhập khẩu giảm hai tháng liên tiếp, kể từ sau đợt tháng 11, tháng 12 năm 2017.Xu hướng giảm được phân tích là bởi giá dầu quốc tế sau khi tăng lên 80 USD/thùng vào tháng 10 năm ngoái, đã bắt đầu giảm từ tháng 11, kéo giá nhập khẩu giảm theo. Một quan chức BOK cho biết trong tháng 1 năm nay, xu hướng giảm của giá dầu cũng sẽ tiếp tục tác động tới giá nhập khẩu.Trong khi đó, chỉ số giá xuất khẩu đạt 84,07 điểm, giảm 2% so với một tháng trước, cũng giảm hai tháng liên tục. Giá xuất khẩu mặt hàng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) giảm 0,9%, tiếp tục xu hướng giảm 5 tháng liên tiếp. Một quan chức BOK cho biết mặt hàng chíp bán dẫn đã qua thời kỳ đỉnh điểm. Trong tháng 12 năm ngoái, chỉ có ít hợp đồng mới được ký kết, nên biến động giá xuất khẩu chíp bán dẫn ít hơn tháng 10, tháng 11 trước đó.