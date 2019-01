Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve), cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) của liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó với các tình huống nguy cấp trên bán đảo Hàn Quốc, sẽ được tiến hành vào đầu tháng 3 năm nay.Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" sẽ bắt đầu từ ngày 4/3 và dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày cho tới hai tuần. Hiện tại, quân đội Hàn-Mỹ đang gấp rút thảo luận và không loại trừ khả năng tên gọi của cuộc tập trận này sẽ được thay đổi.Trước đó, trong báo cáo kế hoạch công việc năm 2019 công bố ngày 20/12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiến hành hai cuộc diễn tập tham mưu sở chỉ huy trên máy tính giữa liên quân Hàn-Mỹ trong năm nay, một cuộc vào nửa đầu năm và một cuộc vào nửa cuối năm.Liên quân Hàn-Mỹ cũng được cho là đang thảo luận về việc thu hẹp quy mô cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle), cuộc tập trận cơ động thực binh quy mô lớn được tổ chức vào tháng 4 hàng năm.Trong bối cảnh đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều diễn tiến tích cực và Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, số lần tập trận chung của liên quân hai nước đã giảm khoảng 1/4 trong năm 2018.Theo số liệu trong "Sách trắng Quốc phòng 2018" của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố, trong năm ngoái, tổng số lần tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ là 77 lần, giảm 25 lần so với con số 102 lần của năm 2017. Trong đó, số lần tập trận của lục quân giảm từ 42 xuống 31 lần, của hải quân giảm từ 24 xuống 17 lần, của không quân giảm từ 18 xuống 17 lần và của thủy quân lục chiến giảm từ 18 xuống 12 lần.