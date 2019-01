Nghị viện bang New York (Mỹ) thông qua dự thảo nghị quyết kỷ niệm phong trào độc lập 1/3

Photo : YONHAP News

Thượng viện và Hạ viện bang New York (Mỹ) ngày 15/1 đã thông qua dự thảo nghị quyết lấy ngày 1/3 là ngày kỷ niệm phong trào giành độc lập chống thực dân Nhật của dân tộc Hàn và tưởng niệm liệt sĩ Yu Gwan-sun. Dự thảo nghị quyết đạt được nhất trí thông qua toàn diện mà không cần tiến hành bỏ phiếu.Liệt sĩ Yu Gwan-sun từng bị đế quốc Nhật tuyên án 5 năm, rồi 3 năm tù vì tham gia phong trào độc lập. Bà bị giam giữ tại nhà tù Seodaemun ở Seoul, bị tra tấn dã man cho đến khi qua đời vào ngày 28/9/1920, trở thành liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc khi mới 18 tuổi.Mặc dù phía Nhật Bản đã có các động thái phản đối, nhưng các nghị sĩ bang New York vẫn nhất trí thông qua dự thảo này. Nghị viện bang New York tán thành việc thông qua dự thảo nghị quyết xét trên khía cạnh nhân quyền thế giới, nhằm ghi nhớ tinh thần phản kháng chống thực dân Nhật của những nhà yêu nước tham gia phong trào 1/3/1919 trên bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, các nghị sĩ bang New York cho rằng tinh thần bất khuất của nữ liệt sĩ Yu Gwan-sun cũng tương tự như tinh thần của những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới tại Mỹ.Dự thảo nghị quyết trên đã được các Hàn kiều tại Mỹ, như Hội Hàn kiều tại thành phố New York, tích cực đề nghị thông qua nhân kỷ niệm 100 năm phong trào giành độc lập kháng Nhật.Nghị viện bang New York dự kiến sẽ sớm gửi dự thảo nghị quyết trên cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, thể hiện sự tán đồng về ý nghĩa lịch sử của phong trào 1/3. Hội Hàn kiều tại New York có kế hoạch sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập 1/3 tại trung tâm quận Manhattan, New York vào đúng ngày 1/3 tới.