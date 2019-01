Bắc Triều Tiên có thể sở hữu tới 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Rand của Mỹ ngày 15/1 (theo giờ địa phương) công bố một báo cáo với nhan đề "4 vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc". Báo cáo ước tính Bắc Triều Tiên hiện đang sở hữu 15 tới 60 đầu đạn hạt nhân, và có thể tăng lên thành 30 đến 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020. Con số trên được dựa theo phỏng đoán trước đó của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ trực thuộc trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 14.000 khẩu pháo các loại, có tầm bắn vươn tới khu vực Seoul và lân cận thủ đô của Hàn Quốc, 2.500 tới 5.000 tấn vũ khí hóa học. Do đó, Hàn Quốc sẽ bị hạn chế nếu muốn tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân, tên lửa của miền Bắc.Tiếp đó, báo cáo tính toán nếu Bắc Triều Tiên tấn công, sẽ có khoảng 25 triệu dân thường người Hàn Quốc, một triệu người Trung Quốc, 150.000 người Mỹ phải sơ tán, và sẽ khó sơ tán cùng một lúc số lượng người lớn như vậy.Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng cần phải chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra biến cố bất ngờ tại miền Bắc, xem xét phương án xử lý người tị nạn, đàm phán về quyền kiểm soát quân đội miền Bắc, giữ ổn định khu vực miền Bắc như thế nào.Báo cáo nhấn mạnh chỉ cần xảy ra 1 trong 4 vấn đề nêu trên sẽ dẫn tới một loạt các vấn đề khác. Để giải quyết nguy cơ này, các nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc cần phải tiếp cận vấn đề dưới một góc nhìn mới.Viện nghiên cứu Rand do không quân Mỹ và hãng sản xuất máy bay Douglas đồng sáng lập vào năm 1948 để nghiên cứu về lĩnh vực an ninh quốc gia.