Tổng tỷ suất sinh năm 2018 xuống dưới ngưỡng 1 trẻ

Photo : KBS News

Một quan chức thuộc Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống hôm thứ Sáu (18/1) cho biết tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt khoảng 0,96 đến 0,97 trẻ, mức thấp kỷ lục. Số trẻ chào đời trong năm qua vào khoảng 325.000 trẻ.Trước đó, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc tháng 11 năm ngoái cũng từng dự báo tổng tỷ suất sinh trong năm 2018 sẽ xuống dưới 1 trẻ.Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc hiện nay chưa bằng một nửa so với tổng tỷ suất sinh cần thiết để duy trì dân số là 2,1 trẻ. Hàn Quốc đứng cuối cùng trong số 35 nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về tổng tỷ suất sinh, thấp hơn nhiều so với bình quân chung là 1,68 trẻ.Mặc dù vậy, điều may mắn là trong năm ngoái, số trẻ sơ sinh chào đời vẫn giữ được ngưỡng 300.000 trẻ.Chính phủ nhận định sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra là tổng tỷ suất sinh bằng 1,5 trẻ vào năm 2020. Thay vào đó, Chính phủ sẽ tích cực xúc tiến đối sách với tỷ lệ sinh thấp, tập trung giữ mức số trẻ sơ sinh không xuống dưới ngưỡng 300.000 trẻ.