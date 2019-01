Nhật Bản loan tin sắp công bố thêm

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) hôm thứ Bảy (19/1) đưa tin trong tuần tới, Bộ Quốc phòng nước này sẽ công bố một "chứng cứ mới" liên quan tới mâu thuẫn ra-đa giữa hai nước Hàn-Nhật.Chứng cứ mới này là âm cảnh báo được ghi lại bởi thiết bị cảnh báo ra-đa (RWR) lắp đặt trên máy bay tuần tra trên biển của Nhật Bản. Đây là một thiết bị chuyển sóng điện từ do ra-đa phát ra thành sóng âm. Trong video mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố trước đó không xuất hiện âm cảnh báo phát ra từ thiết bị cảnh báo ra-đa của máy bay tuần tra. Trong quá trình thảo luận với Hàn Quốc thời gian qua, Tokyo cũng đã từ chối trả lời về việc thiết bị này có phát ra âm cảnh báo hay không với lý do "bảo mật quân sự".NHK cho biết thiết bị cảnh báo ra-đa đã liên tiếp phát ra âm cảnh báo trong một thời gian nhất định. Do đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi đây là chứng cứ cho thấy phía Hàn Quốc đã nhắm ra-đa điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của nước này.Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng tàu khu trục lớp Hoàng đế Gwanggaeto của hải quân Hàn Quốc, khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ tàu cá Bắc Triều Tiên vào ngày 20/12 năm ngoái, đã chĩa ra-đa điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của Nhật Bản bay gần đó. Trong khi đó, Hàn Quốc lại yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi vì máy bay tuần tra đã bay thấp, đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc.Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ công bố thông tin về tần số của ra-đa điều khiển hỏa lực mà máy bay tuần tra nước này phát hiện được. Tuy nhiên, trong cuộc họp cấp tướng giữa hai bên diễn ra tại Singapore vào ngày 14/1 vừa qua, Tokyo vẫn chưa chịu công bố bằng chứng này.Khi đó, Tokyo yêu cầu Seoul phải cung cấp toàn bộ thông tin ra-đa của tàu khu trục như một điều kiện để công khai thông tin. Phía Hàn Quốc đã không chấp nhận yêu cầu "vô lý" này. Do đó, không loại trừ khả năng lần này Nhật Bản sẽ tiếp cục yêu cầu thông tin ra-đa của Hàn Quốc để đổi lấy việc công khai âm cảnh báo nói trên.Đài NHK cho rằng dù Seoul không chịu công nhận, nhưng với việc công bố bằng chứng mới, cộng đồng quốc tế sẽ đứng về phía Tokyo.