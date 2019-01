Tờ 10.000 won lần đầu được lưu hành ít hơn tờ 1.000 won kể từ năm 1986

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết tính tới cuối năm ngoái, tổng lượng tiền giấy được lưu hành trên thị trường Hàn Quốc là 5,28 tỷ tờ. Trong đó, tờ mệnh giá 10.000 won (9 USD) đạt 1,51 tỷ tờ, giảm 4,5% so với năm 2017, chiếm 28,7% toàn bộ tiền giấy được sử dụng tại Hàn Quốc.Tiền 1.000 won (0,9 USD) đạt 1,59 tỷ tờ, tăng 1,1% so với một năm trước, chiếm 30,2% toàn bộ lượng tiền giấy, lần đầu tiên vượt qua tờ mệnh giá 10.000 won kể từ sau năm 1986.Trong quá khứ, lượng tiền 10.000 won có xu hướng gia tăng đều đặn do quy mô kinh tế của Hàn Quốc ngày một lớn hơn, vật giá ngày một tăng. Tới tháng 6 năm 2009, Hàn Quốc lần đầu phát hành tờ 50.000 won (khoảng 45 USD), khiến "vị thế" của tờ 10.000 won bắt đầu giảm đi.Năm 2008, lượng tiền 10.000 won từng đạt mức cao kỷ lục 2,67 tỷ tờ, nhưng sau đó bắt đầu xu hướng giảm dần, tới năm ngoái đã giảm hơn một tỷ tờ so với 10 năm trước.Tính tới cuối năm ngoái, lượng tiền 50.000 won được lưu hành trên thị trường là 1,89 tỷ tờ, chiếm 35,8% tổng lượng tiền giấy tại Hàn Quốc, là đồng tiền được lưu hành nhiều nhất. Đồng 5.000 won (4,5 USD) đạt 279 triệu tờ, chiếm khoảng 5,3%.Một quan chức BOK cho biết kể từ sau khi Ngân hàng trung ương phát hành tờ 50.000 won, nhu cầu tiền 10.000 won có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tờ 1.000 won vẫn tiếp tục tăng đều đặn bởi được dùng nhiều trong thanh toán các khoản nhỏ lẻ.