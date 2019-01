Chi trả trợ cấp thất nghiệp năm 2018 cao lỷ lục, gần 6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã chi trả khoảng 6.680 tỷ won (5,94 tỷ USD) trợ cấp thất nghiệp, tăng khoảng 1.400 tỷ won (1,24 tỷ USD) so với năm 2017, và là mức cao nhất kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2008.Mức tăng trợ cấp thất nghiệp được phân tích là bởi số người thất nghiệp tăng do tình hình thị trường tuyển dụng xấu đi, thêm vào đó là số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng cũng tăng, khiến số đối tượng được hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng theo.Trong năm ngoái, số người thất nghiệp tại Hàn Quốc đạt 1.073.000 người, mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tính đến tháng 12 vừa qua là 13.410.000 người, tăng 3,6% so với một năm trước. Trong năm 2018 có tổng cộng 1.390.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 9% so với năm 2017.Ngoài ra, còn phải kể tới ảnh hưởng của việc Chính phủ tăng lương tối thiểu làm gia tăng mức sàn về trợ cấp tìm việc làm. Đây là một khoản chiếm phần lớn trong trợ cấp thất nghiệp.