Giảm hoạt động các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá khi nồng độ bụi nhỏ lên cao

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc quyết định sẽ giới hạn công suất hoạt động của các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá vào những ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức cao, bằng 80% công suất hoạt động tối đa. Ngoài ra, Bộ quyết định sẽ xem xét mở rộng đối tượng các nhà máy phải thực hiện quy định giảm công suất hoạt động.Đối với 10 nhà máy phát điện có thời gian hoạt động trên 30 năm, Bộ quyết định sẽ đẩy sớm thời gian đóng cửa là vào năm 2022 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.Đặc biệt, Bộ sẽ cân nhắc về các chi phí môi trường hơn là chi phí kinh tế, triển khai chế độ ưu tiên vận hành các nhà máy phát điện không gây hại môi trường từ tháng 4 tới.Về việc sửa đổi thuế với nhiên liệu tại các nhà máy phát điện, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ nâng thuế tiêu thụ đặc biệt với than đá, từ 36 won lên 46 won trên 1 kg (tức 0,03 lên 0,04 USD). Ngược lại, Bộ sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ 91 won xuống còn 23 won (từ 0,08 xuống còn 0,02 USD).Cùng với đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc sử dụng than chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp, loại than ít thải ra ô-xít lưu huỳnh, giảm hàm lượng lưu huỳnh bình quân trong nhiên liệu do 5 công ty phát điện sử dụng từ 0,54% xuống còn 0,4%.Với các biện pháp trên, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự đoán tỷ trọng phát điện bằng than đá tại Hàn Quốc sẽ giảm từ 43% trong năm 2017 xuống còn 36% trong năm 2030, lượng bụi nhỏ thải ra từ các nhà máy này sẽ giảm 62% cho tới năm 2030 và lượng khí nhà kính giảm 26% so với mục tiêu đề ra.