Chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo và Chủ tịch Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) Kim Young-joo hôm thứ Hai (21/1) đã đồng chủ trì "Hội nghị chiến lược xuất khẩu" có sự tham gia của các ban ngành Chính phủ và giới doanh nghiệp tư nhân. Tại đây, các cơ quan hữu quan Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của giới doanh nghiệp xuất khẩu và thảo luận về phương án hỗ trợ.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hiện đang tiến hành cuộc họp định kỳ về rà soát tình hình xuất khẩu, nhưng đây là lần đầu tiên cơ quan này tổ chức Hội nghị chiến lược xuất khẩu do Bộ trưởng chủ trì, với sự tham gia của quan chức cấp Thứ trưởng các ban ngành hữu quan.Bộ trưởng Sung nhận định các điều kiện quốc tế đang ảnh hưởng tiêu cực tới tình xuất khẩu Hàn Quốc, như xu hướng tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển và thương mại thế giới chững lại, thị trường chíp bán dẫn và giá dầu sụt giảm. Để đối phó một cách chủ động, Bộ trưởng Sung cho rằng cần phải khởi động một hệ thống hỗ trợ xuất khẩu có sự tham gia của các ban ngành Chính phủ và giới tư nhân.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu trong 20 ngày đầu tháng 1 năm nay đạt 25,7 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau tháng 12 năm ngoái. Nguyên nhân lớn nhất được phân tích là bởi sự sụt giảm của xuất khẩu chíp bán dẫn, vốn chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu.Trên thực tế, xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm 28,8% trong 20 ngày đầu tháng 1. Trong năm nay, vấn đề về nguồn cung đã được giải tỏa, khiến đơn giá chíp bán dẫn giảm, thị trường chíp bán dẫn đã hết thời kỳ siêu thịnh vượng. Ngoài ra, xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất, giảm 22,5% trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 tới 20/1.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ tăng cường mạng lưới hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, như thành lập Ban đối phó tình hình xuất khẩu, Nhóm thúc đẩy xuất khẩu, vận dụng mạng lưới chi nhánh của Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cũng như của các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp thương mại sẽ tích cực tìm kiếm mặt hàng, lĩnh vực có triển vọng xuất khẩu.Tham dự hội nghị này, công ty ô tô Hyundai, công ty Posco đã kiến nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiêp về chiến lược marketing xuất khẩu, tăng hạn mức bảo lãnh bảo hiểm xuất khẩu, mở rộng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA), giảm thêm thuế xuất khẩu.Về đề nghị hỗ trợ bảo hiểm thương mại của giới doanh nghiệp chíp bán dẫn và doanh nghiệp sản xuất máy móc thông thường, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ xúc tiến mở rộng hạn mức bảo hiểm thương mại tại các thị trường chủ lực và thị trường mới nổi trong vòng hai tháng, như một phương án thúc đẩy xuất khẩu trong ngắn hạn.