Tuổi bình quân của Hàn Quốc tăng hơn 5 năm sau một thập kỷ

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn ngày 20/1 công bố kết quả phân tích thống kê dân số theo đăng ký chứng minh thư nhân dân. Theo đó, năm 2018, tổng dân số Hàn Quốc đạt 51.826.059 người, tăng thêm 2.285.692 người so với cách đây 10 năm. Dân số bình quân mỗi hộ gia đình là 2,35 người, giảm so với mức 2,61 người năm 2008.Số hộ gia đình một thành viên từng chiếm hơn 6 triệu hộ vào năm 2008, đã tăng lên hơn 8 triệu hộ vào năm 2018. Số hộ gia đình có trên 4 thành viên giảm 820.000 hộ.Đặc biệt, tuổi bình quân của tổng dân số Hàn Quốc là 42,1 tuổi, tăng thêm 5,1 tuổi so với mức 37 tuổi cách đây 10 năm. Độ tuổi bình quân của nam giới tăng từ 35,9 tuổi lên 40,9 tuổi, của nữ giới tăng từ 38,2 tuổi lên 43,2 tuổi.Nếu lấy độ tuổi 40 làm mốc chuẩn, thì dân số tuổi dưới 40 đã giảm 4.272.000 người, nhưng dân số trên 40 tuổi lại tăng 6.558.000 người. Sự gia tăng dân số trong vòng 10 năm qua tại Hàn Quốc tập trung ở độ tuổi trên 50.Dân số là nam giới đạt 25.866.000 người, tăng thêm 1.043.000 người so với năm 2008, trong khi dân số là nữ giới đạt 25.959.000 người, tăng thêm 1.242.000 người. Tỷ lệ giới tính (dân số là nam giới chia cho dân số là nữ giới) là 0,996. Nếu dân số là nữ giới tiếp tục xu hướng tăng như hiện nay, tỷ lệ này có thể sẽ đổi thành 0,99 từ năm nay.